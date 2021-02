I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto un 23enne e denunciato in stato di libertà un coetaneo entrambi originari del Gambia, per violenza privata in concorso.

I due, nel pomeriggio del 18 febbraio, hanno bloccato l’autovettura condotta da un cittadino e in particolare il primo, con l’aiuto del connazionale, dopo aver sottratto le chiavi del veicolo, ha minacciato l’automobilista di distruggergli l’auto se non l’avesse accompagnato da un amico di quest’ultimo per chiarire una controversia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, compresa la vicenda, hanno perquisito lo zaino del responsabile rinvenendovi le chiavi sottratte alla vittima. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato subito rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.