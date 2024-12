La Valtur Brindisi, reduce dalla convincente prestazione e vittoria interna ottenuta nell’ultimo turno casalingo contro Orzinuovi, si appresta ad affrontare il sedicesimo turno di regular season del campionato di Serie A2.

Il calendario propone la trasferta sul campo di Vigevano, squadra che tra le mura amiche vanta uno score di tre vittorie e cinque sconfitte tra cui il prestigioso successo interno contro Cantù.



Palla a due in programma domenica 15 dicembre alle ore 17:00 al PalaELAchem di Vigevano.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Il campionato dimostra che tutti possono perdere o vincere con chiunque, un campionato equilibrato dove la condizione fisica e atletica oltre che tecnica risulta fondamentale. La chiave è la continuità di lavoro che abbiamo avuto nell’ultimo mese e in effetti i benefici in campo si sono visti nell’ultimo periodo. L’esperienza conta molto in questi casi, vincere in trasferta non è facile per nessuno come abbiamo già saggiato sulla nostra pelle. Vigevano è un campo difficile, sarà complicato ma vogliamo far di tutto per tornare a vincere fuori casa”.



Il match Vigevano-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi