La squadra biancoazzurra è tornata alla vittoria, trascinata anche da un pubblico sempre presente e rumoroso al PalaPentassuglia. La fase iniziale del cammino stagionale è ancora tutta da scrivere, la fase più calda tra turni infrasettimanali e big match in programma è alle porte.

A partire dalle ore 17:00 di lunedì 3 novembre sarà disponibile il pack, a partire da €31, per assistere alle prossime sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia contro Sella Cento, Gemini Mestre e Victoria Libertas Pesaro, attuale capolista solitaria in classifica, valevoli per il girone di andata di Serie A2 2025/26.

Sarà possibile acquistare il pack online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

Acquistare il pacchetto delle tre partite, consente naturalmente un risparmio rispetto al costo delle singole partite acquistate singolarmente.

MATCH IN PROGRAMMA:

• Valtur Brindisi vs Sella Cento |CATEGORIA C| – sabato 22 novembre 2025 ore 20:30

• Valtur Brindisi vs Gemini Mestre |CATEGORIA C|- mercoledì 3 dicembre 2025 ore 20:30

• Valtur Brindisi vs Victoria Libertas Pesaro |CATEGORIA A+|- domenica 7 dicembre 2025 ore 18:00

Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma mercoledì 12 novembre alle ore 20:30 tra Valtur Brindisi e Dole Basket Rimini.

PACK IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

L’acquisto del pack avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €1,50.

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 4 PARTITE *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 7 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

Ufficio Stampa Valtur Brindisi