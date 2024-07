Valtur Brindisi comunica il rinnovo di partnership con l’azienda Vivaticket, official ticketing partner per le prossime due stagioni sportive.

L’importante realtà, attiva con successo sul fronte dell’organizzazione e della conduzione di eventi di varia natura (sport, live, enti fieristici, parchi tematici, teatri e realtà culturali) continuerà ad essere un punto di riferimento per i tifosi biancoazzurri, garantendo la copertura completa della distribuzione di biglietti e abbonamenti sia online che al botteghino e in tutto il network di punti vendita Vivaticket.

L’azienda è leader nel settore dei servizi di biglietteria elettronica per lo sport, vantando nel proprio portafoglio alcune delle più prestigiose squadre italiane di calcio di Serie A e Serie B, società di basket Serie A e Serie A2, e numerose realtà di vertice nel volley maschile e femminile.

Valtur Brindisi & Vivaticket: una stagione da vivere insieme!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi