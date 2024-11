Vittoria sudata e voluta con grande forza di volontà per la Valtur Brindisi nel posticipo serale di lunedì valevole per la dodicesima giornata di regular season Serie A2. La squadra di coach Piero Bucchi conquista la pesante posta in palio al PalaPentassuglia dopo quaranta minuti molto tirati e di grande equilibrio inanellando così la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Protagonisti di serata Tosho Radonjic, MVP del match con 16 punti e un perfetto 6/6 al tiro, e Tommaso Fantoma autore di un’ottima prestazione di personalità a referto a quota 15 punti.

Calzavara-Allen-Fantoma-Almeida-Del Cadia il quintetto iniziale confermato da coach Piero Bucchi dalla trasferta sul campo dell’Urania Milano. Buon piglio degli ospiti nell’approccio al match e nell’attacco al ferro in penetrazione diretta della prima linea (12-14 al 5’). Fantoma conferma le buone impressioni dell’ultimo match trovando con continuità il canestro nel suo primo positivo quarto di gioco in cui rientra in campo Vildera dopo un mese di stop per infortunio. La Valtur si scioglie con il passare dei minuti e raggiunge la doppia cifra di vantaggio (26-15) in virtù del super parziale di 14-1 trovando punti dalla panchina da Radonjic e Ndzie. Piacenza reagisce e passo dopo passo torna ad un solo possesso di distacco in un momento in cui i padroni di casa faticano a concretizzare numerose occasioni al ferro con i propri lunghi (33-30 al 16’). L’attacco biancoazzurro rallenta vistosamente il fatturato e il primo tempo si chiude con le due squadre in perfetta parità a quota 39. Calzavara commette il terzo fallo personale dopo un minuto dal rientro in campo delle squadre, compromettendo il suo impiego. Con cinque punti consecutivi Fantoma si prende grosse responsabilità da leader offensivo di una Valtur che subisce il sorpasso al 26’ sul 46-48. I tre tiri liberi realizzati da Laquintana a fil di sirena permettono a Brindisi di mettere il muso davanti a fine terzo quarto (54-51). Il clima si surriscalda in una sfida dal valore già fondamentale per la classifica e le due squadre non risparmiano contatti al limite mentre Brindisi riesce a prendere un piccolo gap di vantaggio con l’ennesima tripla di un perfetto Radonjic (66-59 al 36’). I biancoazzurri stringono le maglie in difesa vincendo la lotta a rimbalzo e possono tirare un grande sospiro di sollievo ritrovando la gioia della vittoria dopo una partita sofferta e sudata.

Prossimo turno di campionato, domenica 24 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia contro Pesaro. Biglietti in vendita a partire da €19, al New Basket Store, online su Vivaticket o nei punti vendita abilitati.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-UCC ASSIGECO PIACENZA: 79-68 (26-17, 39-39, 54-51, 79-68)

VALTUR BRINDISI: Jahier ne, Buttiglione ne, Laquintana 12 (4/12, 0/2, 3 r.), Arletti (10/, 0/1, 4 r.), Del Cadia 2 (1/1, 1 r.), Vildera (0/3, 5 r.), Fantoma 15 (5/6, 1/2, 3 r.), Radonjic 16 (2/2, 4/4, 6 r.), Calzavara 10 (1/3, 1/3, 6 r.), Allen 5 (1/8, 1/3, 3 r.), Ndzie 8 (3/6, 8 r.) Ameida 11 (2/3, 1/4, 5 r.). Coach: Bucchi.

UCC ASSIGECO PIACENZA: Querci 3 (1/9 da tre, 2 r.), Bradford 8 (4/10, 0/3, 5 r.), Grimes 12 (5/8, 4 r.), Bartoli 3 (1/2, 2 r.), D’almeida 4 (1/2, 2 r.), Gajic, Suljanovic 4 (2/3, 0/1, 4 r.), Serpilli 12 (4/6, 1/3, 2 r.) Bonacini 10 (3/4, 0/4, 3 r.), Filoni 12 (1/1, 3/5, 4 r.), Fiorillo ne. Coach: Manzo.



ARBITRI: Costa – Cassinadri – Fiore.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/21, Piacenza 11/19. Perc. tiro: Brindisi 27/63 (8/19 da tre, ro 16, rd 27), Piacenza 26/61 (5/25 da tre, ro 9, rd 21).

