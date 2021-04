In Erchie, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 18enne della città di Crotone, per il reato di truffa commessa in danno di un 35enne del luogo. In particolare, il giovane autore del raggiro, fingendo l’intenzione di vendere on-line una consolle di playstation, ha pubblicato una inserzione su un sito internet che ha attratto l’inconsapevole vittima, inducendola a eseguire un bonifico di 110,00 Euro sulla sua carta postepay e senza mai ricevere l’oggetto acquistato.