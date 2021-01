I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 44enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 27enne di Napoli. In particolare, costui ha posto in vendita on-line una polizza assicurativa inesistente, percependo dalla vittima la somma di 325,00 euro tramite ricarica carta postepay.