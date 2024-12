Cosa c’entra Don Milani con la cultura giovanile Hip Hop? E quale legame esiste tra la poesia contemporanea e il freestyle? Ebbene, questi mondi sono fortemente legati. Molto più di quello che possiamo immaginare.

Questo venerdì il Mediaporto, la nuova biblioteca provinciale, a partire dalle ore 18.00, apre le porte ad un evento site specif speciale dedicato proprio ai legami tra questi universi apparentemente così lontani: BR CYPHER X MEDIAPORTO, #freestyle l’arte dell’improvvisazione incontra la poesia.

Si tratta di un incontro inaspettato, musicale e poetico insieme, tra le poesie più belle di Mariangela Gualtieri, Patrizia Cavalli, Wisława Szymborska fino alle parole di Don Milani, con il collettivo brindisino BR CYPHER, progetto speciale nato e cresciuto nella fucina creativa del CAG, il Centro di Aggregazione del Quartiere Paradiso curato dalla lunga esperienza della Coop. Sociale AMANI.

Br Cypher è il nome di un collettivo local di giovanissimi artisti brindisini, che punta alla programmazione di incontri settimanali informali ed eventi in collaborazione con altri enti, in cui gli amanti della cultura Hip Hop si sfidano in battle di freestyle suddivise in gironi e dimostrano il loro talento esibendo brani musicali o strofe improvvisate al momento.

Elemento speciale di questo venerdì sarà la presenza della “battle di parole”, di una selezione di poesie e di stralci di lettere di Don Lorenzo Milani al centro di un matrimonio dedicato alla parola come fuoco che cambia, genera, crea mondi e sposta il tempo in cui viviamo. Proprio come è (e dovrebbe essere sempre più) natura e vocazione dei giovani che abitano già il futuro e della poesia più bella che sa essere creatrice di mondi nuovi.

L’appuntamento rientra nel nuovo cartellone del Mediaporto, TU SEI UNA TERRA CHE NESSUNO HA MAI DETTO, frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.

Quest’evento in particolare è uno dei frutti che la politica regionale dei nuovi patti di collaborazione, La poetica degli spazi, sta generando: BR CYPHER nasce dal patto stipulato tra il Polo Biblio Museale di Brindisi e la Coop. Sociale AMANI.

L´evento come gli altri in programma è aperto e gratuito al MediaPorto – Biblioteca di Brindisi in Viale Commenda 1 – Brindisi – Info: 0831 – 544301 mediaporto.brindisi@regione.puglia.i