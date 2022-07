Venerdì 22 luglio alle 19:00 presso la Villa Comunale di Cisternino quarto appuntamento della rassegna “Tramonto letterario in villa…e non solo…” con la presentazione del libro “24 ORE ovvero LO STATO EFFIMERO DEL CUORE” dell’autore Franco Fabrizio A. Paolucci.

L’evento è organizzato dall’ equipe della Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore”, progetto finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni.

Franco Paolucci è originario di Pescara, ma da diversi anni vive e opera a Cisternino. Architetto di formazione, per molti anni è stato docente di Disegno e Storia dell’Arte. Ha organizzato convegni e mostre sulla salvaguardia dei Centri Storici, ha collaborato con rilievi grafici al libro

“Arte Medievale nelle lamie di Fasano” ed è coautore con Filomena Vignola della pubblicazione “Cisternino. Il monumento ai Caduti”.

Negli anni gli sono stati attribuiti diversi riconoscimenti personali in concorsi di poesia e fotografia, ma questa è la sua prima raccolta poetica. Il tema fondamentale dell’opera è l’amore nelle sue varie forme originate da semplici conoscenze, da sguardi, da personali percezioni di caratteri o storie individuali. Le parole e le immagini che ne scaturiscono non nascono come espressione esclusiva del sentimento di chi scrive, ma desiderano coinvolgere il sentire e il vivere di ciascuno. Il libro è arricchito anche da ritratti a matita opera dello stesso Paolucci, che ritraggono le ispiratrici dei versi.

Dialogherà con l’autore la dott.ssa Giusy Santomanco.

Associazione di Volontariato POLI…GIO’

Tel. 080/4446751; mail: bibliocisternino@gmail.com

Fb: @bibliocisternino; Instagram: bibliocisternino