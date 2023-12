Il Consiglio Provinciale è convocato, ai fini dell’insediamento, presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno venerdì 29 dicembre alle ore 11.30 per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente della Provincia;

2. Convalida dei Consiglieri Provinciali eletti a seguito della consultazione elettorale di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, svoltasi domenica 17 dicembre 2023;

3. Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Brindisi alla data del 31.12.2022; art. 20 d. lgs 175/2016;

4. Art. 175, comma 3 bis, lett. a) del d.lgs. 267/2000 -VII variazione al bilancio di previsione 2023-2025

5. Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Brindisi. Modifiche ed integrazioni.

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 267/2000.

7. Variazione di bilancio, anno 2023, prelievo Fondo rischi contenzioso, art. 175, co. 3, lett. c) D.L.vo n. 267/2000.