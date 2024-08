Venerdì 09 Agosto presso l’Arena 3040 di Carovigno è in programma lo spettacolo “Imbarazziamoci” one man show dell’eclettico autore e content creator Giuseppe Ninno Mandrake, che con i suoi irresistibili contenuti ha conquistato il web e i social media raggiungendo 1 miliardo 32 milioni di visualizzazioni complessive con i suoi video.

Portare la sua ars comica e la sua creatività sul palco dei teatri è stato un momento straordinario che ha fatto sentire a Giuseppe Ninno tutto l’affetto del suo pubblico, un pubblico estremamente diversificato che va dai bambini agli anziani, grazie alla sua capacità di toccare le tematiche universali relative alle dinamiche familiari e sociali, sempre con un approccio umoristico e neorealistico, intelligente che non fa solo ridere ma anche riflettere.

Sul palco Giuseppe si sveste dei panni del content creator per indossare quelli dell’attore comico mostrando di avere grande capacità recitativa.

“Imbarazziamoci” è un’esperienza teatrale unica e interattiva – la platea viene convolta in scambi improvvisati e interazioni tutte da ridere – che porta in tutta Italia l’irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake unico protagonista che impersona tutti gli eccentrici personaggi della famiglia. Ogni serata dello show è un’opportunità per ridere, sorridere e divertirsi insieme a tutta la propria famiglia.

L’evento si terrà nella splendida cornice dell’Arena 3040 di Carovigno, una location che già di per sé promette un’esperienza indimenticabile. I biglietti per “Imbarazziamoci” sono disponibili su TicketOne.it, nei punti vendita autorizzati e presso il Mezzaluna Cafè di Carovigno.