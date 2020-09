Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 Friends’ Bike da Brindisi a Matera e ritorno in bicicletta.

Si tratta di un giro cicloturistico organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con il Comitato di Tappa Giro d’Italia 2020, che intende omaggiare la Corsa Rosa che dopo 49 anni tornerà a Brindisi , proveniente proprio dalla Città dei Sassi.

I dieci partecipanti partiranno intorno alle 6.30 di sabato 19 da viale Regina Margherita nello spazio antistante le Colonne Terminali della Via Appia per raggiungere Matera nelle primissime ore del pomeriggio. Il gruppo pernottera’ nella città lucana per poi ripartire il mattino seguente. L’arrivo a Brindisi è previsto intorno alle 17. 00 in piazza Vittoria.

Ancora una volta i temi portanti della nostra fatica, con le relative richieste da mettere nuovamente all’attenzione delle autorità competenti, saranno i seguenti:

1) maggiore ed adeguata sicurezza per i ciclisti e gli altri utenti deboli della strada, minacciati quotidianamente dal comportamento tracotante, irrispettoso e irresponsabile di alcuni automobilisti che vedono nei suddetti non vite umane, ma solo un freno al loro, spesso insensato e fine a se stesso, desiderio di correre ;

2) migliore manutenzione delle strade provinciali e secondarie, in troppi casi disseminate di tratti dissestati e buche, spesso potenziali insidiose trappole per le bici;

3) realizzazione e promozione di percorsi cicloturistici, adeguatamente segnalati, infraprovinciali, interprovinciali e regionali per lanciare definitivamente anche in Italia e nel Mezzogiorno il cicloturismo, potenziale volano di sviluppo economico e, ovviamente, strumento prezioso, unico per la promozione del territorio e la conoscenza delle sue bellezze;

4) promozione della bicicletta come strumento economico, ecologico e salutare per gli spostamenti urbani e non.

Friends’ Bike Brindisi

Il video di presentazione

