“Richiesta d’incontro urgente per Vertenza Gruppo DEMA- DAR-DCM” è l’oggetto di una lettera aperta inviata dalle Segreterie provinciali di Fim, Fiom, Fismic, Uilm, Uglm e Cobas al Presidente della Regione Puglia Emiliano ed al Presidente della Task Force Leo Caroli.

Di seguito il testo della missiva.

LE OO.SS. scriventi, a seguito dell’incontro tenutosi in data 25/09/2020, in video call conference con la direzione DEMA SPA, Vi chiedono un incontro con la massima urgenza.

Gli elementi emersi nel corso della riunione odierna, sono ancora più preoccupanti di quelli già noti.

Nel corso dell’incontro l’azienda ha dichiarato ulteriori esuberi e la volontà di non conferma di contratti a termine scadenti il 30/09/202, pari a 15 unità, causa scarichi di lavoro ulteriore per effetto della pandemia coivd-19.

Come noto anche alla Task force Regionale, il 6 ottobre pv. si terrà una riunione con il MISE per affrontare la spinosa vertenza, alla luce della gravità della situazione che potrebbe esplodere, chiediamo la partecipazione diretta a tale riunione all’Illustrissimo Presidente Dott. Michele Emiliano, che sappiamo conosce bene la problematica, confidando nelle sue grandi capacita umane, politiche e professionali.

In attesa di un riscontro benevolo, porgiamo i più rispettosi saluti