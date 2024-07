“Seguo attivamente con grande attenzione la vertenza Sir di Brindisi dall’inizio e sono in contatto con il Prefetto, l’azienda, l’Enel, Confindustria e i sindacati. Occorre garantire una soluzione che restituisca la giusta serenità ai dipendenti, alle loro famiglie e all’impresa, ma si tratta di una condizione temporanea che richiede interventi straordinari da parte delle istituzioni: dal Governo alla Regione. La transizione ecologica non può tradursi da opportunità a fonte di difficoltà per i territori e tutti devono lavorare nella stessa direzione.

Si sta facendo un buon lavoro sulla attrazione di nuovi investimenti con il Comitato costituito per legge ma gli effetti saranno successivi alle difficoltà che già si sono presentate. Solleciterò il Governo ai massimi livelli a intervenire. Anche su Enel”.

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.