Oggi il Presidente Roberto Quarta e tutti i Consiglieri della Commissione Ambiente, unitamente all’Assessore Livia Antonucci, hanno effettuato un sopralluogo in Via Benvenuto Cellini al fine di valutare la situazione di abbandono dei rifiuti.

La visita presso il quartiere Sant’Elia è stata l’occasione per un incontro tra l’Amministrazione Comunale, la società di gestione dei rifiuti e una delegazione di cittadini. Un momento di dialogo costruttivo che ha permesso di ascoltare le segnalazioni della comunità e promuovere la collaborazione nella ricerca di soluzioni condivise.

L’Amministrazione Comunale si impegna a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata, a informare sui servizi di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti e a promuovere comportamenti rispettosi delle norme igienico-sanitarie. Attraverso una serie di incontri nelle aree più critiche, l’obiettivo è garantire un ambiente più sano e sicuro, migliorando la qualità della vita di tutti e dimostrando rispetto verso la nostra comunità e il suo territorio. Il fine è quello di promuovere una cittadinanza responsabile, in cui ogni cittadino si relaziona agli spazi pubblici come ai suoi spazi privati.

L’Amministrazione Comunale interviene per fronteggiare l’emergenza

In occasione dell’incontro, l’Amministrazione Comunale ha programmato e disposto l’invio di squadre incaricate di effettuare interventi di bonifica e decespugliamento, affrontando con tempestività la situazione critica.

I residenti, però, continuano a segnalare l’uso improprio dell’area come discarica abusiva di rifiuti, sia ingombranti che comuni. La società di gestione di rifiuti, presente sul posto, ha chiesto la collaborazione degli abitanti, proponendo un piano che preveda l’introduzione di nuovi carrellati di dimensioni maggiori per la raccolta differenziata, da collocare all’interno del condominio. In precedenza, i bidoni erano stati spostati all’esterno a causa della presenza di ratti che entravano nelle abitazioni.

La società di gestione dei rifiuti avvierà inoltre un percorso formativo per i residenti, supportato dalla distribuzione di dépliant informativi, con l’obiettivo di promuovere una gestione responsabile dei rifiuti.

L’Assessore Livia Antonucci: “Porteremo un carrellato per rifiuti ingombranti una volta a settimana con il progetto Il mio quartiere non è una discarica per favorire il corretto smaltimento dei rifiuti. L’intervento è mirato a ricominciare, cercando di rieducare alla cultura del riciclo, tramite un percorso differente”.

Richieste dei residenti e proposte per la riqualificazione

I cittadini hanno richiesto che il terreno comunale venga manutenuto costantemente per scoraggiare l’abbandono illecito dei rifiuti e propongono di trasformare l’area in uno spazio di utilità collettiva. Tra le idee avanzate figurano la realizzazione di un parco giochi attrezzato per bambini, un parcheggio e un’area dedicata ai cani (dog park). Per aumentare la sicurezza stradale, i residenti richiedono anche l’installazione di dissuasori di velocità.

Situazioni di degrado e disagi abitativi

I residenti hanno approfittato dei rappresentanti dell’Amministrazione per portare alla luce situazioni di disagio che coinvolgono la gestione delle abitazioni in carico ad ARCA Nord.

L’Amministrazione si è impegnata a coordinare un intervento di derattizzazione collaborando con ARCA Nord e ASL.