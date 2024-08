Villa Castelli (Br), 5 Agosto 2024 – Si è conclusa con un bilancio più che positivo la terza edizione della rassegna culturale “Una Piazza di Libri”, organizzata dall’associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line Aps. Quattro serate intense, dal 31 luglio al 3 agosto, hanno animato la suggestiva Piazza Municipio, trasformandola in un vivace salotto letterario e artistico.

La rassegna ha ospitato nomi importanti del panorama letterario italiano, tra cui Federica Marangio con il suo coinvolgente romanzo “Il tempo di mezzo”, introdotto da una prefazione di Catena Fiorello. Gabriella Genisi con il suo ultimo giallo “Giochi di Ruolo”. Annachiara Bruno ha presentato la sua opera “La libertà può volare”, mentre Leonardo Palmisano ha discusso il suo “Italiapartheid” con la partecipazione della Cooperativa Sociale L’Ala, rappresentata dalla Dott.ssa Viviana Sarcinella.

A far da cornice agli incontri letterari, un’esposizione di opere di artisti locali come Mirella Ligorio, Francesca Cavallo e Andrea Cinieri ha arricchito l’offerta culturale dell’evento. Le serate sono state accompagnate da piacevoli intermezzi musicali, con Clara D’Urso al violino e Michele Piccoli alla voce e chitarra e dalle suggestive letture di Domenico Giovane e Mattia Carlucci.

L’associazione Villa Castelli On Line Aps desidera ringraziare i soci e tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione: gli autori, gli artisti, il moderatore Cosimo Saracino, i volontari, il pubblico e tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima esperienza. Un ringraziamento particolare va al Comune di Villa Castelli e all’Assessorato alla Cultura, guidato dall’Avvocato Francesco Nigro, per il prezioso sostegno che ha reso possibile la realizzazione della rassegna, alla Regione Puglia e Provincia di Brindisi per il patrocinio morale e agli sponsor Tratturi Reali e Angolo del Fiore.

“Una Piazza di Libri” si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della bellezza. L’associazione è già al lavoro per organizzare la quarta edizione, che promette di essere ancora più ricca e coinvolgente.

453622367_483267467796791_5960138554566863486_n.jpg