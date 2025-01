Un inno alla leggerezza ed un riferimento principe: la varietà. Si preannuncia così il prossimo spettacolo in scena a San Vito dei Normanni per la stagione teatrale realizzata in collaborazione con Puglia Culture. A calcare il palco del Tex – Il Teatro dell’Ex Fadda a San Vito dei Normanni il 4 febbraio (ore 21.00) sarà Vincenzo De Lucia con “La signora della tv”.

Vincenzo De Lucia, dopo le fortunate apparizioni televisive nelle prime serate Rai da “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” a “Tale e quale show” fino alle incursioni a “Domenica In”, accompagnato da 4 ballerini e performer, con le musiche e gli arrangiamenti firmati dal maestro Claudio Romano, traghetterà il pubblico in una galleria di Signore del piccolo e grande schermo e della musica: Barbara d’Urso, Maria de Filippi e Mara Venier per citarne alcune.

Risate garantite, costumi sfavillanti, gag improvvisate ed il continuo coinvolgimento del pubblico: uno spettacolo carnale che ha come unica missione quella di intrattenere e divertire e che lo scorso anno ha registrato il sold out per ogni replica. Torna in scena quest’anno a grande richiesta, conservando la struttura originale e diversificandosi per la presenza di “nuove” e sempre più esilaranti signore della tv.

Info: https://www.pugliaculture.it/spettacolo/la-signora-della-tv/

SCHEDA SPETTACOLO

Nicola Canonico per Good Mood Produzioni

Vincenzo De Lucia

LA SIGNORA DELLA TV

autori Vincenzo de Lucia e Vincenzo Comunale

coreografie Johannes Palmieri, Deborah Esposito

ballerini Deborah Esposito, Johannes Palmieri, Angela Rasulo, Andrea Tarantino

musiche ed arrangiamenti Claudio Romano

costumi Dora Maione

trucco Vincenzo Cucchiara

disegno luci Luigi Della Monica

videoscenografia Mariano Soria, Emanuele Tammaro

Ufficio Stampa Puglia Culture