L’azione di controllo avviata da alcune settimane dalla Polizia di Stato presso le strutture ricreative e di ristorazione dell’intera provincia con l’intento di garantire il rispetto della normativa sul contenimento del contagio da COVID19 nonché il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative, continua incessante in tutta la provincia.

Nell’ultimo fine settimana l’attività di accertamento si è concentrata sul territorio di Ostuni dove il personale della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e del locale Commissariato PS, ha proceduto al controllo di diversi locali della “città bianca”, procedendo alla notifica del provvedimento di chiusura per giorni 3 nei confronti di due esercizi pubblici che esercitavano l’attività di “discoteca” contravvenendo alle vigenti disposizioni normative di contrasto alla diffusione del contagio da covid19. Nell’occasione, i poliziotti hanno riscontrato in entrambi i locali la presenza di decine di persone che ballavano senza indossare la mascherina protettiva e senza garantire il rispetto della distanza sociale. Oltre al citato provvedimento di chiusura temporanea, saranno comminate le sanzioni pecuniarie previste dalle norme anti covid.