VISIONI, il collettivo artistico fondato dal brindisino Gianvito Stasi a Milano, in collaborazione con Retrogusto Brindisi, bistrot e cocktail bar, inaugura la rassegna di arte visiva e dj set “The Box 2024”.

“The Box 2024” è il sequel del format “The Box”, il primo happening sinestetico e multidisciplinare lanciato nel 2014 all’Eleven Rooftop di Milano da Gianvito Stasi (in arte Kayjack), in collaborazione con IED Milano e gli studenti degli istituti NABA e Marangoni e rappresenta il desiderio da parte del collettivo di non perdere di vista le proprie origini dopo le edizioni “preview” del VISIONI festival di cui l’ultima realizzata in collaborazione con i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Lecce con gentile concessione degli spazi della Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri da parte del Polo Bibliomuseale di Lecce.

L’evento si terrà dal 31 maggio al 26 luglio, ogni due venerdì a partire dalle 21.30, presso Retrogusto Brindisi, situato in Via Muscettola, 5, nel cuore del centro storico di Brindisi, vicino al liceo artistico e includerà esposizioni, DJ set, uno shooting fotografico dal vivo e uno spazio dedicato all’handmade.

L’obiettivo di “The Box 2024” è di far immergere i partecipanti in un’atmosfera rigenerante, capace di appagare i sensi e allontanare lo stress della vita moderna. Inoltre, l’evento fornisce una piattaforma per gli artisti emergenti locali, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire nuovi talenti.

Programmazione presso Retrogusto, via Muscettola 5 a Brindisi:

31/05 Paola Valenti / Kayjack / Giulia C.

14/06 Daisy Peluso / Deje

28/06 Valeriano Milo / Rebecca Wilson

12/07 Matteo Falcone / Matt Killa

26/07 Giulia Cristofaro / Giacomo mp3

L’ingresso è libero. La prenotazione dei tavoli è consigliata. Per ulteriori informazioni, contattare il numero +39 345 8182292 o inviare una email a visioni.mailbox@gmail.com.