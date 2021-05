HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE: 108-84 (30-16, 61-45, 81-68, 108-84)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 13 (3/5, 2/7, 4 r.), Zanelli (0/1, 0/3, 1 r.), Harrison 17 (3/3, 2/3, 2 r.) Visconti 3 (1/1 da 3), Thompson 21 (7/9, 1/3, 3 r.), Guido (0/1), Udom 8 (2/4, 1/2, 5 r.), Bell 14 (2/2, 3/5, 1 r.), Perkins 8 (4/8, 0/1, 5 r.), Willis 10 (3/6, 1/3, 11 r.), Cattapan (0/1, 1 r.). All.: Vitucci.

OPENJOBMETIS VARESE: Beane 5 (1/1, 1/3), Morse 8 (3/3, 5 r.), Scola 16 (2/4, 3/6, 5 r.), De Nicolao 6 (3/5, 0/2, 3 r.), Ruzzier 14 (5/5, 1/4, 1 r.), Strautins 5 (2/5, 0/1, 2 r.), Egbunu 4 (1/4, 2 r.), De Vico 12 (2/3, 2/4, 2 r.), Ferrero (0/ da 3, 1 r.), Douglas 14 (5/5, 1/4, 7 r.). All.: Bulleri.

ARBITRI: Alessandro VICINO – Martino GALASSO– Marco VITA.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 13/23, Varese 12/18. Perc. tiro: Brindisi 40/73 (15/32 da tre, ro 11, rd 25), Varese 32/62 (8/26 da tre, ro 5, rd 28).

Happy Casa Brindisi completa una storica stagione sportiva, blindando il secondo posto in classifica al termine di un’esaltante annata in LBA. Vittoria nell’ultima giornata contro l’Openjobmetis Varese di coach Bulleri, ex capitano biancoazzurro, con il punteggio di 108-84.

Brindisi festeggia una serata perfetta, da 108 punti totali di cui 61 nel primo tempo in cui i ragazzi di coach Vitucci mettono subito le cose in chiaro. Harrison guida nei primi due quarti la squadra con 17 punti (5/6 al tiro), Willis la chiude nel finale timbrando una doppia doppia (nona volta in stagione) da 10 punti e 11 rimbalzi più 5 assist, 2 recuperi e 2 stoppate e una valutazione pari a 27. Thompson accelera a proprio piacimento durante l’arco della gara risultando il top scorer del match a quota 21 punti con 8/12 dal campo. Il sempre preciso e talentuoso Scola (16 punti) prova a tenere in piedi gli ospiti, privi di Beane out per infortunio a inizio secondo quarto. Coach Vitucci riesce a ruotare tutti gli uomini a propria disposizione, centellinando il minutaggio e rinunciando a Krubally in rotazione. Sei gli uomini in doppia cifra a referto.

Giovedì 13 e venerdì 14 maggio il via ai playoffs scudetto: gara 1 e gara 2 al PalaPentassuglia contro l’Allianz Trieste; gara 3 prevista lunedì 17 a Trieste (ev. gara 4 mercoledì 19 a Trieste e gara 5 venerdì 21 a Brindisi).