La Commissione Sanità della Regione Puglia, presieduta dal consigliere Mauro Vizzino, si è riunita per affrontare alcune tra le più complesse problematiche relative all’epidemia da covid 19.

In particolare, alla presenza degli esponenti delle più rappresentative associazioni degli operatori delle strutture sanitarie, si è discusso sulle ripercussioni che l’intero settore ha subito e sulla necessità di mettere in campo tutti gli interventi di competenza della Regione Puglia.

L’assessore Lopalco, presente ai lavori della Commissione, si è impegnato a trasferire sul tavolo della conferenza Stato-Regioni, le questioni di interesse nazionale su cui si chiede un intervento del Governo.

In particolare, il riferimento è alla carenza di personale infermieristico, ed ai mancati ristori, anche per le ingenti spese sostenute per l’effettuazione degli screening epidemiologici e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Tutto questo, in aggiunta ai ritardi riferiti all’accreditamento di posti-letto per anziani e disabili nelle RSA e nei centri diurni, ha reso ancora più gravi le difficoltà economiche in cui versa il settore socio-sanitario.

Al termine dei lavori, il Presidente Vizzino ha garantito ai colleghi consiglieri ed agli operatori del settore che la III Commissione continuerà a svolgere un costante lavoro di monitoraggio sull’evoluzione di tutti i punti di crisi su cui è necessario far intervenire la Regione ed il Governo nazionale.