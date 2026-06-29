FASANO (Brindisi) – Due operazioni diverse per natura, ma perfettamente complementari. Da una parte la conferma di Ilaria Maiorano, simbolo di un legame costruito sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Dall’altra l’ingaggio di Katarina Bulovic, uno dei profili più interessanti del panorama della Serie A2. La Olio Pantaleo Fasano continua a modellare il proprio roster in vista della stagione 2026/27, alternando scelte di cuore e investimenti di spessore tecnico per consolidare le proprie ambizioni.

La permanenza di Ilaria Maiorano rappresenta molto più di una semplice conferma. La schiacciatrice campana, 23 anni, disputerà la sua terza stagione consecutiva in maglia gialloblù, diventando insieme a Federica Vittorio una delle veterane del gruppo.

Una decisione che assume un significato particolare alla luce di quanto accaduto un anno fa. Dopo essere stata protagonista della storica promozione dalla Serie B1 alla Serie A2, Maiorano era stata costretta a fermarsi alla vigilia dell’esordio stagionale a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro che le ha impedito di disputare l’intero campionato.

La società, però, ha scelto di restare al suo fianco, accompagnandola durante tutto il percorso riabilitativo e garantendole la possibilità di tornare in campo proprio nella categoria conquistata sul parquet.

Cresciuta nel prestigioso settore giovanile dell’Orago, Maiorano ha già collezionato una promozione in Serie A2 con Melendugno prima dell’approdo a Fasano, dove è stata tra le protagoniste della stagione culminata con il salto di categoria e la finale di Coppa Italia di B1.

«Decidere di restare a Fasano per il terzo anno è stato facilissimo, nonostante la sfortuna dell’anno scorso – racconta la schiacciatrice –. Il club mi ha protetta e sostenuta durante tutta la riabilitazione e continua a farlo tuttora. C’era la volontà reciproca di andare avanti e di darmi la possibilità di giocare quel campionato di Serie A2 che ci siamo conquistate sul campo. Lavoro duramente da mesi per farmi trovare pronta e ce la metterò tutta per questa maglia».

Se la conferma di Maiorano racconta l’identità del club, il mercato regala anche un innesto destinato ad aumentare sensibilmente il tasso tecnico della squadra.

La Olio Pantaleo ha infatti ufficializzato l’arrivo della schiacciatrice Katarina Bulovic, atleta italo-serba di 24 anni, reduce da due stagioni di alto livello con la Clai Imola, dove si è affermata come una delle bande più affidabili dell’intera Serie A2.

Nata a Rovereto e alta 183 centimetri, Bulovic porta in dote qualità offensive, solidità in ricezione ed esperienza maturata in categorie di vertice. Dopo gli esordi nell’Ata Trento, il salto al Club Italia ha segnato la svolta della sua carriera, culminata con la conquista del titolo europeo Under 16 con la Nazionale italiana. Successivamente ha completato il proprio percorso di crescita nel settore giovanile di Busto Arsizio, fino all’esordio in Serie A1 nella stagione 2020/21, per poi diventare protagonista stabile della Serie A2.

«Sono molto felice ed emozionata di iniziare questo nuovo percorso con la Olio Pantaleo Fasano, un ambiente che mi ispira tanta fiducia e serenità – afferma Bulovic –. Penso sia stata costruita una bella squadra e sono sicura che, attraverso il lavoro quotidiano, riusciremo a toglierci molte soddisfazioni. Dopo due anni bellissimi a Imola sono pronta ad affrontare questa nuova sfida».

Con queste due operazioni la società fasanese conferma la linea seguita negli ultimi anni: costruire una squadra competitiva senza rinunciare ai valori che hanno accompagnato la crescita del progetto sportivo.

Da una parte la riconoscenza verso chi ha contribuito a scrivere una pagina storica della pallavolo cittadina, dall’altra la volontà di alzare ulteriormente il livello del roster con un’atleta già affermata nella categoria.

Il messaggio che arriva dal mercato è chiaro: la Olio Pantaleo Fasano vuole affrontare la prossima Serie A2 da protagonista, puntando su un gruppo capace di coniugare qualità tecnica, continuità e senso di appartenenza.



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