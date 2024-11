E derby sia…. la Pantaleo Podio Volley Fasano sabato andrà a far visita allo Zero5 Castellana. Match delicato per i due team reduci da due opposti risultati ottenuti nella scorsa giornata sportiva. Infatti se il Castellana è reduce da una dolorosa sconfitta in quel di Crotone le gialloblu del presidente Renzo Abete hanno confermato tutta la loro potenza vincendo bene in quel Caltanisetta contro il Traina, balzando in testa alla classifica del girone D. Una squadra ,quella della città delle grotte,giovane e molto imprevedibile “Castellana è sempre una squadra difficile da affrontare – afferma coach Paolo Totero – sia in casa che in trasferta. La gara è un derby tra due squadre che si conoscono bene in quanto grazie ad un rapporto di grande amicizia tra le dirigenze ci permette spesso di confrontarci in allenamenti congiunti. Sabato le cose cambiano ci sono in palio i tre punti per continuare a rimanere capolista. Tutto quello che si è fatto insieme in allenamento ha un sapore diverso, e questo ci deve far mettere in una condizione di grande concentrazione”. Zero5 Castellana allenato da coach Massimiliano Ciliberti in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a un roster giovane ma di grande talento. Di spicco la presenza in squadra di giocatrici come la schiacciatrice Alessia Corradetti, il centrale Lucrezia Salamida e il libero Fabiola Ruffa. Per questa gara coach Totero potrà disporre dell’intero roster.

Match atteso da molti tifosi fasanesi che per l’occasione accorreranno al Palagrotte di Castellana Grotte per sostenere le loro atlete in questa seconda trasferta consecutiva.

Lincontro avrà inizio alle ore 16,30 al Palagrotte di Castellana Grotte e sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Federica Camossi e Stefania Gabbetta.

Giada Amatori