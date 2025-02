La Pantaleo Podio Fasano riparte da una trasferta molto insidiosa: Star Volley Bisceglie. Gara molto difficile da affrontare lontano da casa contro la nuova seconda forza del campionato che, dopo il ritiro dal torneo del Caltanisetta che produrrà una riorganizzazione della classifica del girone D, oggi dista 8 lunghezze dalle gialloblu fasanesi. Nel match di andata le fasanesi riuscirono ad avere la meglio sulle baresi per 3-1 al termine di una autentica battaglia che segnò per la società del presidente Renzo Abete l’esordio casalingo nella nuova struttura sportiva di Vigna Marina. Match bellissimo che alla fine arrise alle pallavoliste di casa dinanzi ad un grandissimo pubblico che trascinò alla vittoria le proprie beniamine. Sabato prossimo la gara di ritorno in quel di Molfetta con le biscegliesi decisamente in palla, con la voglia di riscatto del match di andata, e desiderose di accorciare la distanza in classifica proprio sulle stesse fasanesi. Di contro una Pantaleo che, dopo la vittoria contro il Pomezia e in attesa del turno di riposo da osservare nella prossima giornata, cercherà di dare continuità alla sua stagione finora molto positiva.

“Sicuramente ci attende una gara molto difficile contro un roster ben attrezzato – afferma coach Paolo Totero – che bisogna affrontare con molta determinazione. Loro rispetto alla gara di andata si sono rinforzate con un acquisto importante e sono riuscite a quadrare al meglio il loro gioco. Come sempre le gare del girone di ritorno sono sempre da considerare come un campionato nuovo che poco centra con il girone di andata. L’unico vantaggio per tutti è la conoscenza dei vari roster che si affronteranno. Bisceglie sta conducendo un ottimo campionato e credo che con il roster che hanno a disposizione diranno la loro sino alla fine. Noi dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità cercando di commettere pochi errori”.

Roster biscegliese allenato da coach Marco Breviglieri che può contare su giocatrici di riprovata esperienza che già nella gara di andata diedero prova di grande bravura come l’opposto Ashley Adubea, il libero Simona Minervini che nella gara di andata sanciva il suo assoluto esordio e la neo palleggiatrice Sonia Galazzo. Da non dimenticare anche le schiacciatrici Valentina Civardi e Jessica Panucci e il centrale Benedetta Cometti.

Match in programma sabato 8 febbraio presso il Palapanunzio di Molfetta con inizio fissato alle ore 20.30

Direzione arbitrale affidata ai signori Vincenzo Bruno e Riccardo Callegari

Giada Amatori