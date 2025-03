Dopo la splendida gara andata in scena in quel di Marsala la Pantaleo torna tra le proprie mura ospitando il ICS Volley Santa Lucia Roma. Gara da prendere con le dovute cautele visto che le romane nel match di andata sono state le uniche a battere le fasanesi al tie-break. Una sconfitta che in quell’occasione maturò dietro una serie di contrattempi logistici che non consentirono alle atlete gialloblù di arrivare preparate bene alla disputa del match. Di contrò ci furono le romane che molto cinicamente approfittarono di ogni situazione a loro vantaggio portando a casa due dei tre punti in palio. Da allora molte cose sono cambiate tra le due formazioni che oggi vivono una situazione di classifica completamente diversa. Se le fasanesi continuano a veleggiare in testa alla classifica le romane, cominciano a vedere lo spettro della retrocessione. Negli ultimi tempi c’è stato anche un avvicendamento in panchina con l’arrivo di coach Gabriele Tortorici per cercare di portare una ventata nuova in seno ad un gruppo sempre più impegnato in una difficile risalita della classifica provvisoria. “Il Santa Lucia Roma – afferma coach Paolo Totero – è una buona squadra che nel girone di andata ci mise in difficoltà. Oggi è in un’altra zona della classifica e questo deve allarmarci ancora di più perché le nostre avversarie verranno decise a vender cara la pelle”.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni che si prepara gara dopo gara al grande evento delle Final F4 di Coppa Italia serie B.

Appuntamento, quindi, sabato 29 marzo 2025 alle 17.00 presso il palazzetto di Vigna Marina a Fasano.

Direzione arbitrale affidata ai signori Fabrizio Peragine e Massimiliano Magrone

Giada Amatori