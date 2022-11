In merito alla situazione emersa al termine della fase istruttoria delle domande che le famiglie hanno presentato per l’accesso ai buoni regionali per i “Servizi educativi zerotre”, presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale Br1 che raggruppa i Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni,

a causa di un finanziamento erogato dalla Regione Puglia risultato insufficiente a soddisfare il numero delle domande presentate, siamo felici di poter, finalmente, tranquillizzare i genitori di questi minori.

Infatti siamo riusciti a recuperare le risorse necessarie per supportare le rette degli asili nido per tutte le domande ammesse e non finanziate, per il periodo settembre 2022/marzo 2023 (così come previsto nell’Avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi zerotre anni a.e. 2022/2023).

Nello stesso tempo abbiamo incontrato e sottoposto la questione all’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, affinché si attivi per assicurare un’adeguata copertura finanziaria dei buoni educativi, che garantisca l’accesso a tutti i nuclei familiari richiedenti “Servizi educativi zerotre”.

Il Sindaco del Comune di Brindisi – Riccardo Rossi

Il Sindaco di San Vito dei Normanni – Silvana Errico

L’Assessora al Welfare ed alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi – Isabella Lettori