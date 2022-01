Le coppie hanno indicato Enzo Neve tra i migliori professionisti dei matrimoni in Italia.

Matrimonio.com celebra la 9a edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, a cui partecipano oltre 65.000 imprese iscritte al portale.

I Wedding Awards sono gli unici premi del settore assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate, ed è proprio questa la loro forza.

Questo premio riconosce Enzo Neve Fotografo, della categoria Fotografia, come uno dei professionisti più raccomandati dalle coppie sposatesi nel 2021.

Per Confartigianato Enzo Neve rappresenta una categoria di notevole spessore nel variegato mondo dell’artigianato artistico, strategica per la crescita del territorio che sta puntando a valorizzare tutte le sue bellezze.

COMUNICATO STAMPA CONFARTIGIANATO BRINDISI