PensieriCorrenti Festival: buona la prima! Straordinaria risposta di pubblico per la prima serata fasanese del festival organizzato e promosso dall’associazione Itriae Culturae con il sostegno del Comune di Fasano.

«Il nostro cartellone estivo di eventi ha iniziato ad animare tutta la città con iniziative di tutti i tipi, per tutte le età e per tutti i gusti. Quest’anno abbiamo pensato a Savelletri come location ideale per il PensieriCorrenti Festival – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Il mare, la buona musica, l’arte si fondono armoniosamente per regalare sere d’estate indimenticabili a cittadini e viaggiatori: continua così la collaborazione tra l’associazione Itriae Culturae e il Comune di Fasano».

Ieri, giovedì 18 luglio sul molo del porto di Savelletri, accompagnati da una fresca brezza marina e il dolce suono delle onde del mare, si è svolto il primo appuntamento fasanese del PensieriCorrenti Festival, che ha visto una serata ricca di appuntamenti, tra arte, cultura musica e divertimento.

Si è iniziato alle 21 con la presentazione del documentario del progetto di residenza di Teo Vàzquez, artista spagnolo specializzato in interventi di arte urbana, che tramite uno short-video ha presentato il lavoro di preparazione al murales site-specific, che l’artista ispanico realizzerà sul molo in questi giorni e presenterà domenica 21 luglio alle ore 10.

Il murales, prodotto grazie al contributo del Comune di Fasano, consegnerà agli abitanti di Savelletri un’opera identitaria del territorio, scaturita da un processo di condivisione con la comunità. Tanti i pescatori e gli abitanti di Savelletri presenti tra il pubblico, che hanno collaborato al concept del murales, facendo vivere Teo Vàzquez in simbiosi con la comunità della frazione marinara per alcuni giorni, durante il progetto di residenza.

A seguire Lorenzo Leporiere, dottore di ricerca in Storia della scienza presso l’Università di Bari Aldo Moro e Francesco Paolo de Ceglia, insegnante di storia della scienza presso l’Università di Bari Aldo Moro, partendo dal libro “Vampiry” scritto da de Ceglia, hanno condotto il talk sul tema “Vampiri, licantropi e tarantate. All’origine del mito di metamorfosi”, catturando l’eterogeneo pubblico del molo di Savelletri.

Alle 22:30 la piazzetta del molo ha ospitato il live dei Selton, il gruppo folk rock indie brasiliano. I giovani ma già affermati artisti brasiliani, residenti a Milano, hanno presentato il nuovo album “Gringo Vol. 1”, facendo cantare e ballare con le loro melodie tropicali il numeroso pubblico presente.

Dopo l’esibizione dei Selton, che durante il live hanno anche avuto come ospite sul palco la rapper di Locorotondo Pristiess, il molo si è trasformato in una discoteca a cielo aperto, con il Dj-set di Gianni U’rss & Damamentale, e il loro “Funky*Club vinyl set”.

Il prossimo appuntamento fasanese del PensieriCorrenti Festival è domenica 21 luglio alle 10:00, al Porto di Savelletri, con l’inaugurazione ufficiale del murales realizzato da Teo Vázquez.

