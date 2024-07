Tutto pronto in vista della giornata inaugurale del PensieriCorrenti Festival, organizzato e promosso dall’associazione Itriae Culturae con il sostegno del Comune di Fasano.



Giovedì 18 luglio si apre alle ore 21:00 presso il Molo di Savelletri di Fasano, con la presentazione del documentario del progetto di residenza di Teo Vàzquez, artista spagnolo specializzato in interventi di arte urbana: un murales site-specific, nato anche grazie al contributo del Comune di Fasano, che restituirà una visione identitaria del territorio scaturita da un processo di condivisione con la comunità. A seguire Francesco Paolo de Ceglia e Lorenzo Leporiere del Seminario di Storia della Scienza, il centro interuniversitario di ricerca con sede presso l’Ateneo di Bari, guidano il talk “Vampiri, licantropi e tarantate. All’origine del mito di metamorfosi”.



A chiudere la serata il live dei Selton, la band pop-tropicalista brasiliana che presenta il nuovo album “Gringo Vol. 1” (Island Records/Universal Music), registrato tra Londra, Milano e la Puglia, e il “Funky*Club vinyl set” di Gianni U’rss & Damamentale.



Le aree di parcheggio consigliate sono quelle di Via degli Scavi e Via Zacinto, entrambe gratuite. Si invita il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità. Le aree individuate sono tutte in prossimità del centro di Savelletri che potrà essere raggiunto comodamente a piedi.

Ufficio Stampa

Città di Fasano