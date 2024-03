Sabato 30 marzo, giornata che precede la Pasqua, il WWF Brindisi propone una escursione in bicicletta nei dintorni di Brindisi, per una scoperta (o riscoperta) del territorio che rappresenta il tratto finale della gloriosa e antica VIA APPIA.

Partendo dalla Casa di Quartiere MINIMUS, nel centro di Brindisi, con le nostre bici a pedalata assistita che rendono questa esperienza adatta a tutti, una guida abilitata ci porterà nelle campagne per scoprire i sentieri, i paesaggi, le curiosità e quello che rimane della antica foresta che un tempo ricopriva una buona parte del territorio brindisino.

Lecci, roverelle e sughere saranno i nostri compagni verdi in questo affascinante itinerario.

È necessario sapere andare in bici, età minima 14 anni. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Il casco ve lodiamo noi, ma è consigliato l’abbigliamento sportivo, la borraccia con l’acqua e uno zainetto.

Numero di partecipanti limitato.

info e prenotazioni brindisi@wwf.it / 370 322 7665