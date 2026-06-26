Il XII Torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento” arriva al suo atto conclusivo. Questa sera, alle ore 18, la suggestiva cornice di Piazza Santa Teresa ospiterà la finalissima tra New Basket Brindisi e Virtus Galatina, che si contenderanno il titolo dopo aver superato in semifinale rispettivamente Aurora Brindisi e Basket Fasano.

L’ultima giornata della manifestazione prenderà il via già nel pomeriggio. Alle ore 16 scatteranno infatti tutte le sfide valide per definire i piazzamenti finali del torneo: al Parco Maniglio si affronteranno Lecce e Monopoli, al Pala Zumbo Mens Sana Mesagne e Rignano, al Pala Melfi Virtus Taranto e Fortitudo Francavilla, mentre alla Tensostruttura Sant’Angelo saranno di fronte Basket Francavilla e Lupa Lecce. In Piazza Santa Teresa, prima della finalissima, Basket Fasano e Aurora Brindisi si giocheranno il terzo posto.

L’appuntamento più atteso resta naturalmente quello delle ore 18, quando il pubblico brindisino sarà chiamato a sostenere la New Basket Brindisi nella sfida decisiva contro la Virtus Galatina, ultimo atto di una settimana che ha visto protagoniste giovani promesse della pallacanestro provenienti da diversi territori.

Al termine della finale prenderà il via la cerimonia ufficiale di premiazione, alla presenza delle autorità civili. Il protocollo si aprirà con la consegna delle targhe commemorative dedicate a tre figure che hanno lasciato un segno nella storia del basket brindisino: Roberto Buscicchio, Foffo Trabarca e Gigi Melone, un momento pensato per custodire la memoria di uomini che hanno contribuito alla crescita della pallacanestro cittadina.

Seguirà la consegna delle medaglie del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei Deputati, riconoscimenti che testimoniano il valore istituzionale e sociale della manifestazione. Sarà poi il momento dei ringraziamenti rivolti a volontari, famiglie e cittadini che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, rendendo possibile lo svolgimento del torneo.

La serata si concluderà con i premi individuali destinati ai protagonisti del parquet: miglior realizzatore, MVP, giocatore più tecnico e il riconoscimento speciale all’allenatore che, nel corso della manifestazione, avrà saputo interpretare al meglio i valori di solidarietà, amicizia e integrazione che da dodici edizioni rappresentano l’identità del Torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento”.

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