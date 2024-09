A partire dalle ore 16:45 di mercoledì 4 settembre, saranno in vendita i biglietti per assistere alla tredicesima edizione del Memorial Elio Pentassuglia al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto tutti i giorni dalle 09.30-13.00 e dalle 16.45 fino alle ore 20:15 esclusa la domenica e il lunedì mattina.

Il momento clou della preseason, il più atteso dai tanti tifosi biancoazzurri, un appuntamento da non perdere per gli amanti della palla a spicchi. Il memorial dedicato a ‘Big Elio’ si svolgerà nella singola serata di sabato 14 settembre al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Real Sebastiani Rieti.

A sfidarsi, all’interno del palazzetto a lui intitolato, le due squadre del cuore che hanno segnato la carriera di Elio Pentassuglia. Brindisi, indimenticato padre fondatore della pallacanestro nella sua città natìa, e Rieti, con cui disputò tra il 1978 e il 1980 due semifinali scudetto e due finali di Coppa Korac, conquistata nel 1980 battendo in finale il Cibona Zagabria. Il 31 ottobre 1988, dopo aver condotto il match sulla panchina di Rieti, il tragico incidente stradale sulla strada che lo avrebbe dovuto riportare a Brindisi, dai suoi genitori.

A distanza di 36 anni Brindisi e Rieti si ritrovano unite per commemorare la sua grandezza e dare vita alla tredicesima edizione del Memorial Pentassuglia.





PROGRAMMA WEEKEND BIANCOAZZURRO

• venerdì 13 settembre ore 20.00: Valtur Brindisi si presenta alla città – Piazzale Lenio Flacco (BR)

• sabato 14 settembre ore 20:30: Valtur Brindisi vs Real Sebastiani Rieti – Pala Pentassuglia (BR)

TICKET



• biglietto partita singola: €10,00

Si ricorda che i biglietti per il Memorial Pentassuglia non sono numerati e per i possessori di tagliando vi sarà indistintamente la possibilità di accedere alle aree di Parterre e Tribuna; la società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative.

NOVITÀ VALTUR

Il Title Sponsor Valtur, in occasione della sua prima storica partita al Pala Pentassuglia, ha deciso di realizzare e regalare una speciale T-shirt del tifoso a tutti coloro che in occasione del Memorial Pentassuglia riempiranno il settore D verde (curva sud). Altre T-Shirt verranno regalate e distribuite durante l’evento sino ad esaurimento scorte.

ALBO D’ORO

• I edizione anno 2011 – BRINDISI-Montegranaro: 73-70

• II edizione anno 2012 – BRINDISI-Caserta: 97-53

• III edizione anno 2013 – Sassari-Milano: 89-71; Brindisi-Caserta: 71-62; Milano-Caserta: 83-76; BRINDISI-Sassari: 78-70

• IV edizione anno 2014 – Sassari-Caserta: 81-59; Brindisi-Bnei Herzliya: 88-62; Caserta-Bnei Herzliya: 92-60; BRINDISI-Sassari: 72-60

• V edizione anno 2015 – BRINDISI-Pesaro: 80-64

• VI edizione anno 2016 – Brindisi-CASERTA: 86-90

• VII edizione anno 2017 – Siena-Avellino: 80-74; Brindisi-Reggio Calabria: 65-59: Avellino-Reggio C: 73-65; BRINDISI-Siena: 76-50

• VIII edizione anno 2018 – Brindisi-Rieti: 75-67; Buducnost-Sakarya: 81-69; Rieti-Sakarya: 71-84; BRINDISI-Buducnost: 87-79

• IX edizione anno 2019 – Brindisi-Anwil: 93-100; Peristeri-Anwil: 80-69; Brindisi-PERISTERI: 77-76

• X edizione anno 2021 – Brindisi-Pesaro 80-68; Tartu-Pesaro 75-71; BRINDISI-Tartu: 81-49

• XI edizione anno 2022 – Brindisi-Mornar Bar 96-83; Napoli-Mornar Bar: 83-89; BRINDISI-Napoli: 88-89

• XII edizione anno 2023 – Brindisi-Napoli 94-89; Napoli-Szombathely: 90-92; BRINDISI-Szombathely: 84-80.

• XIII edizione 2024?

