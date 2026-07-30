La comunità di Brindisi al centro della progettualità e degli impegni del Governo sul fronte dello sport e dei giovani con un presente, che vede la Città e i suoi impianti pienamente coinvolti nei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 in programma dal 21 agosto al 3 settembre prossimi, e con un orizzonte, che si va delineando e che parte, appunto, dal 4 settembre in avanti. È stato lo stesso Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a delineare l’agenda brindisina per i prossimi mesi e nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio 2026, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, accompagnato dall’on Mauro D’Attis, dal prefetto Guido Aprea, dal sindaco Giuseppe Marchionna, dal commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese e dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo.

Sul manto erboso dello Stadio, il ministro Abodi, oltre a riferire dei numeri, tutti positivi dell’imminente manifestazione che unisce nel nome delle discipline sportive i numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ha ricordato quanto fatto a Brindisi, sul fronte degli impianti sportivi e della logistica ad essi collegata e ha ricordato i successivi impegni del Governo, soprattutto tesi a coinvolgere il maggior numero possibile di persone in uno sforzo collettivo che fa dello sport il fenomeno tra i più aggreganti e qualificanti dal punto di vita educativo. Con l’ausilio dell’on. D’Attis e del Commissario Ferrarese sono stati ripercorsi gli impegni già assunti ed in corso di completamenti e quelli, ai quali si guarderà dal 4 settembre in avanti, utilizzando i finanziamenti già ottenuti (Cittadella dello Sport in contrada Masseriola) e quelli che potranno venire dai nuovi bandi finanziati dal Governo, senza dimenticare che, ad esempio, sul fronte degli oratori, un cospicuo finanziamento giungerà in città. Prima di lasciare la Città, il ministro Abodi ha preso atto anche di quanto realizzato sul fronte della viabilità e all’interno del Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia”, confermando, ancora una volta, la volontà del Governo di proseguire lungo la strada intrapresa.