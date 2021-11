Venerdì 12 novembre, alle 20, l’associazione Yeahjasi Brindisi in collaborazione con ARCI Brindisi e Cantine il Risveglio, presenta un evento dedicato al vino novello e alla musica live all’interno dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi, sede del progetto Yeahjasi Brindisi Spazio Musica. Sarà l’occasione per promuovere la campagna di tesseramento ARCI.

Un appuntamento da non perdere nella settimana di San Martino, da sempre attesa dalla comunità per trascorrere serate in compagnia in un clima gioioso approfittando delle temperature non ancora rigide degustando il vino della vendemmia appena conclusa.

La serata sarà animata dal live della band Girafolk che presenterà un repertorio che abbraccia la musica folk nelle sue innumerevoli sfaccettature e la tradizione d’autore italiana. Spaziando tra le canzoni più importanti di Fabrizio De Andrè, i nuovi stornelli di Alessandro Mannarino, il romanticismo di Capossela, la solennità di Guccini, la band ripropone anche alcuni cavalli di battaglia dei gruppi che in Italia hanno fatto proprie le sonorità d’oltremanica e d’oltreoceano. Dai Modena City Ramblers alla Bandabardò, si rispolverano pagine di musica “accesa”, a tratti irriverente. Lo spettacolo si completa con reel, jig e motivi che abbracciano la musica tradizionale di vari paesi del mondo. Sono i ritmi e i colori di Irlanda a prevalere, ma non sono escluse piccole incursioni in altri territori musicali.

Nel dicembre 2019 l’associazione Yeahjasi Brindisi è stata selezionata nell’ambito dell’iniziativa della Regione Puglia “Luoghi Comuni”, promossa dalle Politiche Giovanili e da Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) con l’obiettivo di finanziare piani di innovazione sociale in un quadro di valorizzazione del patrimonio pubblico sottoutilizzato. Da allora, la realtà associativa è divenuta ente gestore dell’ex Convento Santa Chiara che in passato ha ospitato la sede distaccata della Saint Louis College of Music di Roma, oltre ad alcuni corsi del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

L’evento in programma venerdì è riservato ai tesserati (costo tessera 5€).

Accesso consentito tramite green pass.