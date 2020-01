Prosegue la stagione dello spazio 0831 Teatro promossa dal Comune di Brindisi e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Pro Loco e con il supporto di sponsor che hanno scelto di sostenere questa stagione speciale con la direzione artistica di Antonio Rollo.

Sabato 11 gennaio l’appuntamento è con Storie di Zhoran – storie di zingari e violini di e con Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro, che firma le musiche.

Evento sostenuto da: Prefabbricati Pugliesi. Formica Ambiente srl/Ecolservizi A sostegno dell’ambiente/Ecotecnica – La professionalità al servizio dell’ambiente.

SCHEDA SPETTACOLO

Archelia

STORIE DI ZHORAN – storie di zingari e violini

di Giuseppe Ciciriello; musiche a cura di Piero Santoro

con Giuseppe Ciciriello, Piero Santoro

Le storie di Zhoran sono la conoscenza di una cultura orale che si tramanda di generazione in generazione, sopravvissute al tempo, e a chi ha sperato di sopprimerne la radice.

Lo spettacolo è una narrazione che intreccia storie, storie tratte dalla tradizione Rom e storie ispirate a questa e riscritte o reinventate come è nella natura del raccontare, e le intervalla con riflessioni filosofiche, ironiche e sarcastiche, sulla diversità e sull’uomo…

Ad accompagnare Zhoran nel racconto di come uno Zingaro aiutò dio a creare il mondo o di come uno Zingaro vinse il violino al Diavolo c’è alla fisarmonica il suo amico Borhat (Piero Santoro) con le melodie, i ritmi e le armonie della tradizione Rom e Balcanica. Uno spettacolo sarcastico e divertente che con leggerezza forse ci aiuta a chiederci chi è l’altro diverso da noi.

INFORMAZIONI e COSTI

Ingresso ore 20.30 – Inizio spettacolo ore 21.00

A seguire spazio buffet con gli artisti

PREZZO DEI BIGLIETTI

intero / ridotto studenti

posto unico € 10 / € 8

BOTTEGHINO

Il servizio di biglietteria serale ha luogo presso la sede del Teatro 0831 da un’ora prima dello spettacolo.

Per la vendita degli abbonamenti: Via Appia, 98 – Brindisi

Info: 0831.562565 / 348.7029306

INFO: www.teatropubblicopugliese.it

