Di seguito riportiamo integralmente una nota inviata da Massimiliano Oggiano (FdI) al Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

OGGETTO: sospensione dei piani di rateizzazioni e del pagamento dei tributi locali, sanzioni codice della strada e canoni d’affitto locali commerciali e ad uso abitativo sino al 30 novembre c.a.

Egregio Sindaco premesso che,

• l’emergenza sanitaria in corso causata dall’infezione da Coronavirus sta mettendo in crisi oltre che il sistema sanitario nazionale anche quello economico finanziario delle famiglie e del sistema produttivo nazionale e locale,

• è molto probabile che il periodo di chiusura delle attività commerciali e delle restrizioni di movimento per le persone si protragga almeno sino a maggio inoltrato nella migliore delle ipotesi,

• già oggi molte famiglie in Città non riescono a garantire la sopravvivenza dei propri congiunti e molte imprese rischiano di collassare,

• questa Amministrazione ha già deciso la sospensione del pagamento sino al 30 giugno c.a. dei tributi locali minori,

• molte famiglie e imprese brindisine hanno in piedi piani di rateizzazione dei tributi locali e sanzioni codice della strada con Abaco,

• è ormai certo che le minori entrate che il Comune non incasserà in questo lasso temporale verranno compensate da un forte sostegno finanziario di Cassa Depositi e Prestiti con anticipazioni di cassa a costo zero,

tutto ciò premesso Le chiedo di sospendere senza indugio

1. i piani di rateizzazione dei tributi locali e delle sanzioni da codice della strada sino al 31.12 c.a.

2. il pagamento dei canoni di affitto dei locali commerciali ed ad uso abitativo comunali sino al 31.12 c.a.

3. il pagamento dei tributi locali sino al 31.12 c. a.

Confidando nel Suo buon senso attendo un celere riscontro e la saluto cordialmente.