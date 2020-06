L’associazione Legalità et Sicurezza con la collaborazione dell’Istituto P.S.S.S.“ F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi e i Comitati UISP di Brindisi e Lecce Sabato 13 giugno 2020 ore 9:30 presso l’Istituto Professionale S.S.S. “Francesca Laura Morvillo Falcone” doneranno al reparto di Terapia Intensiva di Brindisi, alla Croce rossa Italiana, Brindisi, all’istituto Morvillo Falcone Brindisi, al Comando di Polizia Penitenziaria di Brindisi e al RSSA OSA Villa Bianca Casa Melissa Mesagne, i generatori di Ozono utili alla sterilizzazione e sanificazione di ambienti, acquistati con il ricavato della vendita delle uova pasquali, in ricordo dell’ VIII Memorial “Melissa Bassi” .

Alla giornata parteciperanno, le autorità di Brindisi e Provincia, le squadre di calcio appartenenti alle forze di polizia, militari e civili, che in questi anni hanno partecipato al torneo interforze e tutto il personale che ha contribuito al progetto dell’ VIII Memorial Melissa Bassi: Polizia Penitenziaria Brindisi, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, A.S. Forense Brindisi, Vigili del Fuoco, Polizia Locale Brindisi, Brigata Marina San Marco, Guardia Costiera Brindisi, United Global Service Center Brindisi(ONU), Aeronautica Militare Brindisi, C.R.A.L. Amministrazione Comune Brindisi, Maristaer Grottaglie, Uisp Calcio Senza Frontiere Brindisi Lecce , Società STP Brindisi e Società Staffing et Services Vivaevents;Fisioterapisti ordini TSRM/PSTRP, Comitati: CONI ,UISP, Croce rossa Italiana (Br), ditta Convertino Brindisi.

Il programma dell’8° Memorial Melissa Bassi, prevedeva un torneo di calcetto a 5Vs5 ed in contemporanea un torneo di play-station 3Vs3 riservato alle suole secondarie di secondo grado, istituti di scuola serale e scuole accreditate della provincia di Brindisi e Lecce oltre allo storico torneo Interforze dedicato alle squadre di Polizia, militari e civili, annullate PURTROPPO, a causa della pandemia COVID-19. L’obiettivo era quello di promuovere lo sviluppo di condotte responsabili, finalizzate ad un uso consapevole dei videogiochi, promuovere il benessere psicofisico e la componente emotiva relazionale favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale di tutti i ragazzi delle scuole in ricordo di Melissa. Il presidente dell’associazione Legalità et Sicurezza Massimiliano DE GIORGI, con l’occasione ringrazia i genitori di Melissa Massimo e Rita Bassi, il direttivo dell’ associazione Legalità et Sicurezza, tutte le autorità militari, civili e religiose i comitati UISP di Brindisi e Lecce, la scuola Morvillo Falcone di Brindisi, la Croce Rossa Italiana di Brindisi, l’azione Cattolica della parrocchia San Nicola di Brindisi, Parrocchia la Pietà di Brindisi, Palestra New Gym Brindisi, S & M. di Gino Sessa e F.lli S.a.s. Castrì di Lecce, Società e giocatori Vernole Calcio, e tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione del progetto. In Particolare ringraziamento alla ditta Fralgi di Roma Marzio Vincenzo di Brindisi per la sua gradita collaborazione e la ditta Lineamed S.R.L. Milano per aver donato un Generatore di Ozono.

Massimiliano De Giorgi

Presidenti A.s.c.d. Legalità Et Sicurezza