Kids & Us Brindisi in collaborazione con l’Associazione Culturale Eventiteca presenta l’ora del racconto in inglese! Due appuntamenti il 12 gennaio 2019 per trascorrere insieme un originale sabato pomeriggio, dalle ore 16:30 The Dress Maker per bambini dai tre ai sette anni e dalle ore 18:00 The Messy Playroom per bambini di uno e due anni.

Kids & Us utilizza una metodologia di apprendimento basata sul processo naturale di acquisizione del linguaggio materno. Un processo infallibile che avviene secondo un ordine prestabilito, naturale e spontaneo.

Nei neonati molti meccanismi del cervello sono ancora inattivi, come ad esempio quello del linguaggio. Per riuscire a collegare questa poderosa rete, è necessaria renderla oggetto di stimoli espressivi in grado di potenziare al massimo le abilita innate preposte all’apprendimento. Kids & Us sfrutta e ottimizza tutti i meccanismi che si attivano durante i primi anni di vita per metterli al servizio dell’apprendimento con una seconda o terza lingua.

Evento gratuito ma con posti limitati per info e prenotazioni: brindisi@kidsandus.it o info@eventiteca.it oppure si può prenotare il biglietto dal sito web www.eventiteca.com

L’associazione Culturale Eventiteca è a Brindisi, in via Isonzo, 29.