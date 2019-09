Si disputeranno dal 1 al 3 ottobre a Marina d’Or i campionati europei cadetti per la categoria giovanile di taekwondo. I protagonisti saranno i 21 ragazzi della Nazionale italiana – di età compresa tra i 12 e 14 anni provenienti da tutta la penisola – che dallo scorso 23 agosto hanno preso parte al raduno collegiale. La selezione dei giovani campioni, che rappresenteranno l’Italia nella competizione prevista in Spagna, si è svolta a Mesagne dove i giovanissimi atleti sono stati seguiti dal tecnico nazionale FITA, maestro Roberto Baglivo.

“Un importante investimento sportivo ha interessato la nostra Città in queste settimane. La “New Marzial” ha confermato Mesagne riferimento internazionale di eccellenza nella pratica del taekwondo, una pratica che non è solo disciplina sportiva ma anche insegnamento di vita” ha spiegato l’assessore allo sport del comune di Mesagne Roberto D’Ancona che ha incontrato i ragazzi per fare loro gli auguri e rivolgere il saluto dell’Amministrazione comunale.