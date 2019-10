I segreti del Finale makemusic, impaginare la vostra partitura, comporre più rapidamente, l’ utilizzo dei VST e Plug in?

Scopriamolo assieme attraverso il corso di Videoscrittura musicale che si terrà presso l ‘ Accademia di musica “LUCIA IURLEO (San Vito dei Normanni). E’ aperto a chiunque abbia una conoscenza di base di solfeggio e teoria musicale, oltre che la pratica di uno strumento (non necessariamente professionisti!); compositori di qualsiasi genere musicale.

Il corso può essere continuato o terminato con una certificazione di Finale riconosciuta; questa possibilità è indirizzata solo a musicisti.

Il corso è formato da 2 lezioni mensili (15 gg di distanza l’ una dall’ altra) di 2 ore ciascuna per un totale di 14 appuntamenti.

Inizio del corso Sabato 9 Novembre 2019

Argomentazione del corso:

1. Saper impaginare lo spartito; conoscenza delle famiglie strumentali per costruire una partitura sinfonica, cameristica, per big band etc

2. Tecniche di trascrizione e copiatura

3. Utilizzo dei “tools” previsti dal software; l’ efficacia dei plug-in

4. Estrapolazione delle parti staccate e stampare la propria musica;

5. Esportazione del file audio e utilizzo di VST diversi

6. Cenni basilari di armonia per l’ utilizzo degli accordi e delle diverse scale (soprattutto modali)

7. Importazione di altri sound campionati diversamente e file video; utilizzo della tastiera nella modalità Hyperscribe

Gli allievi hanno la possibilità di poter seguire le lezioni attraverso la visione da video-proiettore, delle funzioni svolte sul software direttamente dal docente.

Esercizi di copiatura/trascrizione in classe; la possibilità in seguito di poter improvvisare una melodia su tastiera su traccia video; attività di collaborazione fra allievi stessi per la composizione di una song, in particolare nella creazione del testo, melodia ed armonizzazione.

Per informazioni detaagiaaee 349 507 8684

UFFICIO STAMPA ACCADEMIA MUSICALE CULTURALE SAN VITO