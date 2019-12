Il Polo Bibliomuseale di Brindisi organizza nel periodo natalizio, presso l’Auditiorium del Museo ”Ribezzo” di Brindisi, in piazza Duomo 7, la rassegna culturale “A Natale il mio libro va in Biblioteca – Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, che propone nuovi percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistica ed attualità.

In particolare, l’iniziativa, voluta fortemente dalla Direttrice, arch. Emilia Mannozzi, prevede la presentazione di libri di autori principalmente locali, con discussione e coinvolgimento anche della cittadinanza. Ogni autore poi, al termine dell’incontro, dona, proprio in occasione del Santo Natale, il proprio libro sia al “Presidio di Lettura”, istituito di recente nell’ex Convento S. Chiara e sia al Museo “Ribezzo”.

La peculiarità di questa iniziativa culturale risiede nella circostanza che l’autore converserà e dialogherà sui contenuti della sua opera anche con “l’altro da sé”, un uomo, una donna, un amico, un’amica, un familiare con cui l’autore stesso si rapporta alla ricerca del suo vero “volto”. L’uomo, in effetti, come sostenuto anche dal pensiero di uno dei più autorevoli ed eminenti letterati e filosofi russi, Fëdor Dostoevskij, considerato un massimo esponente dell’esistenzialismo e dello psicologismo, si realizza pienamente ed esiste autenticamente solo nel rapporto con l’altro da sé, l’altro “io”. Ed è questo l’unico modo per ritrovare, in fondo all’animo, “l’uomo nell’uomo”. Modera le conversazioni e il dialogo Renato Rubino

Questo il programma per i primi due appuntamenti natalizi:

Martedì 17 dicembre, ore 17.30. Presentazione del libro “Sposo di Sangue” di Carmen Nolasco, con la partecipazione di Michele Bombacigno

Sabato 21 dicembre, ore 17.30. Presentazione del libro “Tranquilla” di Pamela Spinelli, con la partecipazione di Giulia Foti

L’iniziativa culturale , proseguirà poi anche nei mesi successivi con altri autori e altre opere letterarie e artistiche.