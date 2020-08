I Carabinieri della Stazione di Carovigno, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne residente a Triggiano (BA), per lesioni personali. L’attività è scaturita dalla denuncia-querela presentata da un 32enne di Carovigno, dalla quale è emerso che nella serata del 13 agosto, al termine di un incontro di calcetto svoltosi in quel Comune, il 57enne ha avvicinato la vittima e l’ha colpita con una testata in viso, procurandogli la frattura e deviazione del setto nasale, con una prognosi di 20 giorni s.c..