Comincia oggi 20 dicembre, la campagna abbonamenti per la stagione la stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sei gli spettacoli in cartellone per il nuovo anno al Teatro Comunale. Si comincia il 17 gennaio con Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Franchini e Alessandro Federico. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico.

Il 30 gennaio spazio alla musica con Renzo Rubino & Raffaele Casarano in Lucio – omaggio a Lucio Dalla, un’emozionante serata in ricordo di Lucio Dalla con un riarrangiamento tutto personale delle poesie fatte musica che sono ormai colonna sonora e l’eredità che ha lasciato il grande cantautore bolognese.

Il 13 febbraio Giovanni Esposito porta in scena Regalo di Natale, di Pupi Avati con Gigio Alberti, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Fulvio Pepe. Quattro amici di vecchia data si ritrovano la notte di Natale per giocare una partita di poker. La partita si rivela ben presto tutt’altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po’ di soldi, c’è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. È uno tra i più bei film di Avati, lucido, amaro, avvincente.

A salire sul palco del teatro Comunale il 29 febbraio sarà Davide Enia che propone L’Abisso, tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore). Uno spettacolo in cui si usano i linguaggi propri del teatro (il gesto, il canto, il cunto) per affrontare il mosaico del tempo presente. Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come l’abbiamo conosciuto fino a oggi e quello che potrà essere domani.

Penultimo appuntamento è in calendario per il 25 marzo con Gaetano Colella in Icaro Caduto, spettacolo dedicato alla storia di Icaro che dopo lo schianto non muore ma precipitato nel mare profondo torna a galla privo di sensi e viene salvato da un pescatore e da sua moglie. Un testo che mescola diversi linguaggi: un dialetto italianizzato e una lingua pulita, in endecasillabi a rima alternata, che richiama il mito senza tradirlo.

Chiudono la stagione Isa Danieli e Enrico Ianiello con Giacomino e Mammà tratto da Conversaciones con Mamà di Santiago Carlo Ovès e Jordi Galceran, in programma il 5 aprile. Difficile riassumere la carriera di Isa Danieli, più semplice dire dell’attitudine anticonformista alla scoperta che le ha permesso d’essere pupilla di Eduardo, cantare La Gatta Cenerentola o mettersi nelle mani di un artista come Annibale Ruccello quando ancora non se n’era riconosciuto a pieno il talento. Eccola allora proiettata con straordinaria verve in questa nuova, travolgente, imperdibile commedia.

INFO

Comune di Ceglie Messapica

Teatro Comunale

Via San Rocco 1 – Ceglie Messapica

Info e prenotazioni: 389.2656069