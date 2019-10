L’associazione socio – culturale Jonathan dà l’avvio al programma della nuova stagione con un incontro che avrà luogo venerdì 11 Ottobre p.v. alle ore 18.30 presso la propria sede in via Ponte Ferroviario, 10 in Brindisi.

Il professor Teodoro Turco presenterà la figura di Socrate, forse il più noto dei filosofi, il quale non ha lasciato nulla di scritto e non ha proposto alcun sistema filosofico organico, ma con il suo metodo, ha esaltato il dialogo, la ricerca e l’introspezione individuale senza dettare alcuna verità in senso assoluto.