Il ritrovamento di altri due alberi infetti da Xylella fastidiosa in agro di Torre Canne di Fasano, proprio a ridosso dell’area che ricade nel Parco naturale regionale delle Dune Costiere, desta molta preoccupazione per come la batteriosi si sta evolvendo e sta interessando il territorio della Piana degli Ulivi Monumentali.

I due alberi ricadono in un’area di pertinenza Anas posta a ridosso della uscita “Torre Canne sud” della statale 379.

Questa mattina il Presidente del Parco Dune Costiere, on. Enzo Lavarra, si è già attivato per sollecitare Anas a procedere alla eradicazione dei due alberi. L’eradicazione, infatti, risulta al momento l’unica azione preventiva.

Con un telegramma, il presidente del Parco ha sollecitato Anas ad “adempiere alle attività preventive previste dalle norme” auspicando “un immediato intervento come prescritto dalla determina” della Regione Puglia del 1° Ottobre che prescrive la estirpazione delle piante entro 10 giorni.