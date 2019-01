In ragione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile, riguardante la previsione di precipitazioni nevose, si è riunito presso la Prefettura di Brindisi il C.O.V. (Comitato Operativo per la Viabilità), al fine di valutare l’emissione di un provvedimento di divieto di circolazione dei mezzi pesanti in questa provincia, in analogia a quanto già disposto dal Prefetto di Bari ovvero: “divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulle strade statali e provinciali dalle ore 00:00 del 3 gennaio 2019 fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio del fenomeno”.

Al termine dell’incontro il COV ha ritenuto che al momento nella provincia di Brindisi non vi sono le condizioni per l’adozione di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti.

Il COV si è riservato di rivalutare la situazione nella prima mattinata di domani 3 gennaio.

La Polizia Stradale invita tutti gli utenti della strada a guidare con prudenza anche in relazione alle condizioni meteo avverse e in particolare i conducenti dei veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 dovranno tener conto del divieto di circolazione disposto in provincia di Bari, al fine di evitare sanzioni e conseguente inibizione a proseguire il viaggio.

Per informazioni relative alla viabilità, in ambito regionale, è contattabile il centro operativo Polizia Stradale Puglia al numero 080-5065231 / 080-5065230.