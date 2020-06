E’ morto Michele Di Schiena, magistrato a riposo ed esponente di primo piano del mondo ambientalista brindisino.

Aveva 86 anni.

Nato a Lecce, ma brindisino da sempre, era entrato in Polizia nel 1959 ed in magistratura nel 1967. Era a riposo dal gennaio del 1997, con il titolo onorifico di presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

Del giudice Di Schiena rimarranno per sempre le posizioni sul tema dell’ambientalismo e della legalità. Soprattutto quelle che lo hanno visto in primo piano nella battaglia contro il Rigassificatore e come fondatore ed ispirazione del Forum Ambiente Salute e Sviluppo.