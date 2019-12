La Caffetteria Letteraria Nervegna ospita la presentazione del libro di Anna Maria Benone , “Il giro lento del sole”. L’incontro con l’autrice sarà moderato dallo scrittore Giuseppe Pascali, il 28 Dicembre 2019 alle ore 18.00.

Il libro :

Antonia ha finalmente realizzato il suo sogno, avere una famiglia. Si sente felice come amante, come moglie, come madre quando… Le vite di Antonia, Massimo, Mattia e Andrea si riversano in una storia passionante, arricchita da eventi inattesi, sviluppata con ritmo teso e appassionante per raccontare l’AMORE, le attese, i sospesi, l’inferno e il paradiso della vita. Un romanzo profondo che pone lo sguardo sul gioco del destino che, rimescolando le carte del tempo, tutto può. Dimostrandoci che tra passato e presente, tutto si evolve e tutto si trasforma. Anna Maria Benone è nata a Lecce, ma vive vicino Milano. È docente di Lettere presso una scuola secondaria di primo grado. Dal 2013 organizza laboratori di teatro e di scrittura creativa nelle scuole. Ha già pubblicato libri di poesia. Il giro lento del sole è il suo terzo romanzo.