È Anton Pashuku il CAROVIGNESE DELL’ ANNO 2018 questo è il risultato di un sondaggio lanciato su Facebook dall’associazione Bici E Solidarietà Carovigno che ha visto la partecipazione con la visualizzazione di circa 5000 persone. Grande soddisfazione per l’albanese Anton Pashuku arrivato a Carovigno a bordo di un barcone nel marzo del 1991 approdato sulle coste pugliese in quell’esodo che ha segnato la storia dell’Albania oramai verso una piena democrazia dopo gli anni bui della dittatura. Anton Pashuku adesso affermato Ingegnere non ha mai finito di ringraziare la comunità Carovignese per la straordinaria accoglienza riservata agli arrivi degli Albanesi sulle nostre coste. Non ha mai dimenticato il Prodicarsi delle associazioni, delle istituzioni, della chiesa per quell’emergenza umanitaria. Anton Pashuku ha tenuto un comportamento esemplare all’interno della comunità Carovignese una sorta di ringraziamento per il trattamento ricevuto. Si è candidato due volte alle elezioni amministrative, ha costruito un complesso turistico fatto di Trulli dove tanti personaggi del mondo sportivo e dello spettacolo hanno passato le loro vacanze come ad esempio I tennisti Flavia Pennetta e Fognini o Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo. Qualche anno fa’ radio Popolare ha vinto un premio nazionale per un intervista con Anton sull’esodo del 90. Il risultato del sondaggio premia una persona amata dalla nostra comunità, sempre gioviale e disponibile con i cittadini di Carovigno, due figli diplomati con il massimo dei voti e adesso studenti universitari con grandi risultati. Come associazione riteniamo che questo riconoscimento è il giusto premio dato ad una persona che rappresenta come l’integrazione e la convivenza con gli extracomunitari è possibile e manifesta come Carovigno negli anni si è dimostrata città dell’accoglienza e dell’integrazione.

