Venerdì 27 settembre 2019 è l’ultimo giorno utile per potersi iscrivere ai corsi della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana” – A.S. 2019/2020, come stabilito dall’apposito Avviso Pubblico emanato dal Comune di Francavilla Fontana e contenuto nella D.D. 1339/2019 del 18.06.2019.

Detto Avviso è rivolto a coloro che si iscrivono per la prima volta, ovvero a coloro che non hanno frequentato il trascorso anno scolastico 2018/2019 della Scuola Musicale Comunale.

Quattro gli Indirizzi di Studio previsti:

1. Indirizzo Propedeutico Musicale: Riservato a bambini dai 3 ai 6 anni di età, ovvero alunni di prima, seconda e terza classe della Scuola dell’Infanzia;

2. Indirizzo Ordinario: Riservato ad Allievi dai 6 anni di età in poi, senza limiti di età;

3. Indirizzo Preaccademico: Convenzionato con il Conservatorio Statale di Musica “Nino Rota” di Monopoli;

4. Indirizzo Coro di Voci Bianche: Riservato ad Allievi dai 6 ai 12 anni.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate in modalità telematica, compilando un apposito form online predisposto sul sito istituzionale della Scuola Musicale Comunale, al seguente indirizzo: www.scuolamusicalecomunale.it

Per ulteriori informazioni:

Tel. 0831852129

Email: scuolamusicale@comune.francavillafontana.br.it

COMUNICATO STAMPA SCUOLA MUSICALE COMUNALE FRANCAVILLA FONTANA